Samsun'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi - Haberler
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Samsun'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi

AA, Mustafa Çavuş - Güncel
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Samsun'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aracıyla Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında beklerken kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan Yasin Y, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Samsun'da dün akşam, otomobilinin içinde kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Y. yanına gelen iki kişi tarafından araçtan indirilmek istenmiş, çıkan tartışma sonucu şüphelilerin silahla ateş ettiği Yasin Y. ağır yaralanmıştı.

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

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