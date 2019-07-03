Samsun'da araç yangını

Çarşamba ilçesinde bir kurtarıcı firmasına ait çekicide yangın sonucu hasar oluştu.

Sedat Başar idaresindeki 55 ABF 231 plakalı çekiciden Sefalı mevki yakınlarında duman çıkmaya başladı.

Başar ve araçta bulunan Selim Başar, dumanı fark edince aracı kenara çekip itfaiyeye haber verdi.

Alev alan araca müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA