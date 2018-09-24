Samsun'da Araç Yangını

Samsun'un Canik ilçesinde, seyir halindeyken alev alan araçta büyük hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Belediyevleri Mahallesi Samsun Ordu karayolu viyadüğü üzerinde seyir halinde bulunan Okan Türkyılmaz'ın kullandığı 52 BP 416 plakalı kağıt taşıyan pikap, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Araç sürücüsü durumu fark ederek durdurduğu aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen trafik polisleri araç çevresinde güvenlik önlemi alarak bir süre trafiği kontrollü şekilde verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.