Samsun'da apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi 103. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında kağıtların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Apartmanın merdiven boşluğuna yayılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında binanın en üst katındaki dairede yaşayan ve dumandan etkilenen Sema Bağdatlı (46), çıktığı balkondan itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
Bağdatlı, 112 Acil Servis ekibince Vezirköprü Devlet Hastanesine götürüldü.