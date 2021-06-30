Samsun'da apartman inşaatının 7. katından düşen işçi ağır yaralandı
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Samsun'da apartman inşaatının 7. katından düşen işçi ağır yaralandı

Samsun'da apartman inşaatının 7. katından düşen işçi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde apartman inşaatının 7. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde apartman inşaatının 7. katından düşen işçi ağır yaralandı.

İnşaat işçisi Latif D. (40), Kıran Mahallesi'nde yapımı devam eden kentsel dönüşüm alanındaki apartmanın 7. katından beton zemine düştü.

Durumu fark eden işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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