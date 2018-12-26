Samsun'da Apartman Boşluğuna Düşen Kişi Öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde apartman boşluğuna düşen kişi, hayatını kaybetti.
Samsun'un Bafra ilçesinde apartman boşluğuna düşen kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde tamir etmek amacıyla dört katlı binanın çatısına çıkan Rahmi Yücel (85), dengesini kaybederek çatıdan apartman boşluğuna düştü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Yücel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA