Samsun'da Apartman Boşluğuna Düşen Kişi Öldü

Samsun'da Apartman Boşluğuna Düşen Kişi Öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde apartman boşluğuna düşen kişi, hayatını kaybetti.

Samsun'da Apartman Boşluğuna Düşen Kişi Öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde apartman boşluğuna düşen kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde tamir etmek amacıyla dört katlı binanın çatısına çıkan Rahmi Yücel (85), dengesini kaybederek çatıdan apartman boşluğuna düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Yücel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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