Samsun'da Antrenörlere Gelişim Semineri
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli antrenörlere gelişim semineri verildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli antrenörlere gelişim semineri verildi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) işbirliğince 19 Mayıs ilçesindeki Dereköy Kamp Merkezi'nde düzenlenen semirere, 120 antrenör katıldı.
İl müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, seminerde yaptığı konuşmada, antrenörlerin sporcuların gelişimdeki önemini anlattı.
Antrenörlere tavsiyelerde bulunan Karayılmaz, Samsun'un spor alanında üst sırada yer alması gerektiğini vurguladı.
Antrenörlere, bağımlılık ile mücadele, sporcu- antrenör ihmal ve istismarı farkındalık, sporda beslenmenin önemi, sporcu psikoloji konularında seminer verildi.