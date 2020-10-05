Samsun'da anız yangınında mahsur kalan bedensel engelli hayatını kaybetti
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Samsun'da anız yangınında mahsur kalan bedensel engelli hayatını kaybetti

05.10.2020 20:51 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:54
Samsun'da anız yangınında mahsur kalan bedensel engelli hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan anız yangınında mahsur kalan bedensel engelli yaşamını yitirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan anız yangınında mahsur kalan bedensel engelli yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Mahallesi'nde bir ayağında protez bulunan bedensel engelli Mustafa Yılmaz (73), kendisine ait bahçede bulunan kavak ağaçlarını kestirdikten sonra kalan anızları yaktı.

Kısa sürede yayılan ateşin arasında kalan Yılmaz, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alevlerin arasında kalan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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