Samsun'da Anaokulu Yıkılma Riskine Karşı Tahliye Edildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu binasında bu sabah öğretmenlerin ve öğrencilerin okula geldiği sırada duvarlarda derin çatlaklar oluşması üzerine bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı. Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesinde bulunan Zübey Hanım Anaokulu'na bu sabah gelen öğretmen, öğrenci ve veliler saat 07.50 sıralarında tek katlı binada çatırdama seseleri duydu. Binadaki bir sınıfta, mutfak kısmında ve kalorifer kazanı dairesinde duvarlarda derin çatlaklar oluşunca panik yaşandı. Hemen o sırada okulda bulunan öğretmen, az sayıdaki öğrenci ve velileri dışarı kaçtı. Okul yıkılma ihtimaline karşı tahliye edilirken polise ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi emniyet şeridi ile çevirerek binaya girişe izin vermedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan da olay yerine gelerek bilgi aldı. Binanın zeminin de ise çökmeler meydana geldiği iddia edildi.