Samsun'da "Anaokulu Servisinde Çocuğun Unutulduğu" İddiası

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Samsun'da bir çocuğun anaokulu servisinde unutulması olayına ilişkin idari soruşturma başlatıldığı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

MEB'den "Samsun Atakum ilçesinde bir çocuğun anaokulu servisinde unutulduğu" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Söz konusu olay ile ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca servis hizmeti veren firma ve sorumlu personel hakkında adli makama suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA