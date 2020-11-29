Samsun'da anaokullarında uzaktan eğitime geçildi
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Samsun'da anaokullarında uzaktan eğitime geçildi

29.11.2020 19:10 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:14
Samsun'da anaokullarında uzaktan eğitime geçildi

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla anaokulu ve anasınıfı ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla anaokulu ve anasınıfı ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçildi.

Konu hakkında yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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