Samsun'da amcası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
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Samsun'da amcası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

21.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:00
Samsun'da amcası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde Hasan K. (27) ile amcası K.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.K, tüfekle Hasan K'ye ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Hasan K, Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kendisine ait minibüsle kaçmaya çalışan K.K. yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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