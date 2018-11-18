Samsun'da Amatör Lig Maçında Arbede
Samsun'da Bölgesel Amatör Lig'de, 1930 Bafraspor ile Atakum Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada arbede yaşandı.
Samsun'da Bölgesel Amatör Lig'de, 1930 Bafraspor ile Atakum Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada arbede yaşandı.
Ligin 7. haftasında 1930 Bafraspor, sahasında Atakum Belediyespor ile karşılaştı.
Karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında Atakum Belediyespor'un golünden sonra 1930 Bafraspor kaleci antrenörü, hakemi darp etti.
Olayın ardından iki takımın futbolcuları arasında kavga çıktı. Emniyet güçlerinin olaya müdahale etmeye çalıştığı sırada 1930 Bafrasporlu taraftarlar da sahaya inerek kavgaya karıştı.
Olayların yatıştırılmasının ve maçın bitirilmesinin ardından 1930 Bafraspor yöneticileri, soyunma odasına geçen Atakum Belediyesporlu futbolcularının yanına gitmek istedi.
Emniyet güçlerinin buna izin vermemesi üzerine sözlü tartışma yaşandı. Bir grup Bafrasporlu taraftar, kendilerini sahadan uzaklaştırmak isteyen güvenlik güçlerine sözlü hakarette bulundu.
Öte yandan Atakum Belediyesporlu bir taraftarın sahaya inmek isterken yüksekten düşme sonucu yaralandığı ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.
Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.