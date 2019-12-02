Samsun'da alkollü kocanın eşinin üzerine kaynar su döktüğü iddiası

02.12.2019 20:06 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:06

Samsun'da eşini önce darp ettiği sonrasında ise üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda eve alkollü geldiği öğrenilen inşaat işçisi Saadettin K. (61), eşi D.K. (54) ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Saadettin K'nın eşini darp ettiği ve yere düşmesinden sonra üzerine ocaktaki kaynar suyu döktüğü iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, D.K. hastaneye kaldırıldı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan Saadettin K.'yı kısa sürede yakaladı.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA