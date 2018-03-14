Samsun'da Alışveriş Merkezinden Hırsızlık İddiası

Samsun'daki bir alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen Irak uyruklu 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Canik ilçesindeki alışveriş merkezinde bir mağazadan cep telefonu kılıfı, parfüm ve ayakkabı çalındığını fark eden çalışan görevliler durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu Zahra Falih M.A.D. (20), D.F.M.A.D. (17) ve A.B.M.A.H'yi (16) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.