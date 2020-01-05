Samsun'da alev alev ev yangını

05.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:05

Samsun'da bir ev alev alev yandı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi Bostanlı mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Karagülle'ye ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler zemin kattaki daire ile birinci katı sardı. Patlama sesi üzerine evin birinci katında bulunan 15 yaşındaki çocuk kendini dışarı atarak ailesine haber verdi. Alevlerin tamamen sardığı evde zaman zaman da patlama meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evdeki eşyalar yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA