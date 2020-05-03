Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu

Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okunduSAMSUN'da cami hoparlörlerinden akşam ezanı 1 saat erken okundu.

Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu

SAMSUN'da cami hoparlörlerinden akşam ezanı 1 saat erken okundu. Yanlış okunan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın" uyarısı yapıldı. Samsun'da 19.41'de okunması gereken akşam ezanı saat 18: 41'de okundu. Merkezi sistemle tüm camilerde yayılan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın. Ezana yaklaşık 1 saat daha var" anonsları yapıldı. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kayda aldı. Merkezi sistemin erken devreye girmesi ile ezanın 1 saat erken okunduğu belirtilirken, Samsun Müftülüğü'nce inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA