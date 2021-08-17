Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
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Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı.

Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde Erkan A. (41), bilinmeyen bir nedenle dayısının eşi Hacer A. (52) ve dayısının kızı Ebru A'ya (15) evlerinde tabancayla ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hacer A, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ebru A. ise 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan zanlı, emniyet ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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