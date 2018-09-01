Samsun'da "Akıllı Şehir İş Birliği Protokolü" İmzalandı

Samsun'da "Akıllı Şehir İş Birliği Protokolü" imzalandı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin sorunlarını en aza indirmek adına Türkcell ve Huawei şirketleri ile "Akıllı Şehir İş Birliği Protokolü" imzaladı.

Dünyanın öncü teknoloji ve telekomünikasyon markalarından Huawei ve dünyanın ilk dijital operatörlerinden Turkcell, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin liderliğinde, Akıllı Şehirler Projeleri kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı. Samsun Akıllı Şehir İş Birliği Protokolü imza töreni, Samsun'da bir otelde gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun imza attığı protokol çerçevesinde iki kurumun Samsun Büyükşehir Belediyesi desteğiyle akıllı şehir, akıllı ulaşım, akıllı tarım, akıllı sayaç, akıllı park ve benzeri alanlarda ortak iş birlikleri ve teknik çözümler geliştirmesi kararlaştırıldı. Akıllı Şehirler projeleri özelinde Samsun'da akıllı ulaşım, akıllı sayaç, akıllı tarım, akıllı park ve buna bağlı geliştirmeler çerçevesinde ortak bir projede bir araya gelen Huawei ve Turkcell, gerçekleştirecekleri iş birliğinin ön protokolüne üst düzey yöneticilerinin katıldığı bir törenle imza attı.

Başkan Şahin: "Amacımız Samsun'un sorunlarını çözmek"

İmzalanan protokol ile Samsun'un sorunlarını çözmeyi amaçladıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Birçok şehirde olduğu gibi Samsun'un da en büyük problemi trafik problemi olarak dikkat çekiyor. Bu sorunu çözmek için birkaç adım zaten atmıştık. Bu sorunları çözmek için Huawei ve Turkcell ile anlaşmalar yaptık. Aramızda devamlı bilgi akışı gerçekleşiyor. Önemli olan Samsun'un trafik ve diğer problemlerini hallederek, daha yaşanabilir ve huzurlu bir kent haline gelmesini sağlamaktır. Bütün çabamız bu yönde ilerliyor. İnşallah bu girişimler bizlere faydalı olur. Türkiye'de birçok ilde İstanbul, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde trafik açısından büyük sıkıntılar yaşanmakta. İnşallah Samsun bu kadar büyük bir sıkıntı yaşamaz. Yaptığımız bu anlaşma inşallah sıkıntılarımızı gidermede yardımcı olur. Bize destek olan 2 firmaya da şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Terzioğlu: "Yeni dünyanın imkanlarından yararlanmak için gerekli fırsatları sunmalıyız"

İmzalanan protokol ile geleceğin fırsatlarını sunmayı amaçladıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise, "Türkiye'nin dijitalleşmesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planının bir parçası. Ülkemizde her şey nasıl belediyelerle başladıysa dijitalleşme de şehirlerle başlayacak. Tarımın, su kaynaklarının ve ulaşımın dijitalleşme hamlesi de bugün Samsun'la başlıyor. Samsun'un çok genç bir insan kaynağı var. Bu genç nüfusa yeni dünyanın imkanlarından yararlanmak için gerekli fırsatları sunmalıyız. Bunun da yolu dijitalleşmekten geçiyor. 4.5G'ye geçerken Samsun Türkiye'nin en hızlı ili olarak öne çıkmıştı. Umarım bu protokol de şehrin sorunlarını çözmede yardımcı olur" diye konuştu.

Törende konuşan Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen, şunları söyledi:

"Bu dijitalleşmenin gerçekleşmesi için de artık akıllı ülkeler ve akıllı şehirlerin daha yaygın bir şekilde hayata geçmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yol gösterdiği şekilde önemli bir gereklilik diye düşünüyoruz. Samsun, ekonomik hacim ve alt yapı açısından Karadeniz Bölgesi'nin ve Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olma özelliğine sahip. Projenin tüm paydaşları olarak Samsun'da, Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir 'Akıllı Şehir' projesini devreye almak için mutabakata vardık. Bu projeyle, Samsun halkının en güncel akıllı şehir teknolojilerini herkesten önce deneyimlemesini ve dijital dönüşümün nimetlerinden şehrin birçok noktasında herkesin faydalanmasını amaçlıyoruz. Katkıda bulunan tüm kurumlara Huawei Türkiye adına teşekkür ediyorum."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun imza attığı protokol çerçevesinde iki kurum, akıllı şehir, akıllı ulaşım, akıllı tarım, akıllı sayaç, akıllı park ve benzeri alanlarda ortak iş birlikleri ve teknik çözümler geliştirecek. Anlaşma kapsamında Turkcell, projenin uygulanması için gerekli sabit genişband (FBB), mobil genişband ve NB-IOT bağlantı hizmetleri ile veri merkezleri vasıtasıyla bulut bilişim hizmetlerini sağlayacak. Huawei ise proje çerçevesinde akıllı ulaşım, akıllı su ve akıllı park çözümleri de dahil olmak üzere dikey çözümlerin yanı sıra, IP ve IT ürünlerinin teminini gerçekleştirecek.