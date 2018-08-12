Samsun'da Akıl Almaz Olay... Hırsızlar 2 Ay İçinde Aynı Camiden Toplam 36 Musluk Çaldı

Samsun'da akıl almaz olay... Hırsızlar 2 ay içinde aynı camiden toplam 36 musluk çaldı

Yine aynı cami yine musluk hırsızlığı

2 ay önce çalınan 18 musluğun yerine takılan musluklar da çalındı

SAMSUN - Samsun'da bir caminin abdesthanesi ve tuvaletlerinde bulunan 18 musluk, iki ay içinde ikinci kez çalındı.

Olay, Canik ilçesi Değerli Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; önce vanayı kapatan hırsızlar sonra muslukları teker teker sökerek çaldı. Yaklaşık 2 ay önce yine aynı muslukları çalan hırsızlar iki musluğu ise yerlerinden çıkaramadıkları için çalamamışlardı. Bu sefer de iki musluğu çıkartamayan hırsızlar diğer muslukları çalarak kayıplara karıştı.

Sabah camiye gelen Değerli Camisi Derneği Başkanı Muzaffer Gürbüz, muslukların yerinde olmadığını görünce şaşkına döndü. Gürbüz'ün ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"Abes bir durum"

Çalınan 18 musluğun maddi değerinin 360 lira olduğunu belirten Gürbüz, hırsızların muslukları geri getirmesini istedi. Sabah camiye geldiğinde olayı fark ettiğini belirten Gürbüz, "Daha önce musluklar çalındığı için sabah camiye gelince burayı kontrol ettim. Baktım muslukları çalmışlar. 18 musluğu söküp götürmüşler. İki tanesini sökememişler. Camimizde güvenlik kamerası olmadığı için kimin çaldığını göremedik. Güvenlik kamerası 7-8 bin TL tuttuğu için takamadık. Hırsızların önüne geçilmiyor. Camide böyle bir hırsızlığın yapılması kötü bir durum. Millet camiye yardım ederken birisinin gelip bunları sökmesi çok abes bir durum. Tuvaletin taşlarına da pislemişler. Çok kötü durumda. Çalan kişilerin geri getirmesini isterim. 2 ay önce yine aynı muslukları çaldılar. İki musluk sağlam olduğu için onları çıkaramadılar herhalde. Önceki seferde de bu iki musluğu sökememişlerdi" dedi.