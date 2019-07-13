Samsun'da akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan pompacı, ağır yaralandı.

İstasyon Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Kadir B. (24), E.G'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Kadir B, 112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren E.G, polisler tarafından gözaltına alındı.

Kadir B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA