Samsun'da akademisyen kadınlar korosundan konser
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da akademisyen kadınlar korosundan konser - Haber
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güncel

Samsun'da akademisyen kadınlar korosundan konser

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) koordinatörlüğünde üniversitede görevli 22 kadın akademisyen tarafından oluşturulan koro konser verdi.

10.03.2020 01:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 01:23
Samsun'da akademisyen kadınlar korosundan konser

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) koordinatörlüğünde üniversitede görevli 22 kadın akademisyen tarafından oluşturulan koro konser verdi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Türküler Bizi Söyler" adlı konserde sevilen 20 eser, solo ve koro tarafından seslendirildi.

Koro Şefi Bahar Güdek yönetimindeki koronun seslendirdiği eserleri katılımcılar beğeniyle dinledi.

Koroda yer alan OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız, konser sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademisyenler ve idari personelden oluşan kadınlar korosu ve orkestra üyelerinin 7 aylık bir çalışma süreci yaşadığını söyledi.

Kumcağız, akademisyenlerin sadece bilim alanında değil sanat alanında da üretken olabileceğini göstermek istediklerini belirterek, "Akademisyenlik mesai saatiyle sınırlı olmayan bir meslek. Zamanının büyük bir kısmını bilimsel faaliyetlere ayıran kadın akademisyenler mesai saatleri dışında evlerinde çalışmakta. Kadın akademisyenler, eş, anne, meslektaş, araştırmacı gibi pek çok rolü gerçekleştirmektedir. Biz dedik ki 'biz koro da yapabiliriz.' Bunu denedik. Bugün bunu başardığımızı görüyorum." dedi.

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Esin Hazneci ise üniversitelerinde böyle bir koro oluşturulmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Hazneci, koronun yaşatılmasını istediğini belirterek, "İlk defa sahne alıyorum. Müziğe her zaman sevgim ve ilgim vardı. Ekip arkadaşlarımla uyumlu ve güzel çalışarak güzel vakit geçirdik." diye konuştu.

Programı OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler izledi.

Samsun'da akademisyen kadınlar korosundan konser

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Samsun'da akademisyen kadınlar korosundan konser

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı Haber
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
AB, sınıra yığılan sığınmacılarla ilgili ilk hamlesini yaptı Haber
AB, sınıra yığılan sığınmacılarla ilgili ilk hamlesini yaptı
'İsraf' dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor Haber
"İsraf" dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haber
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haber
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar James Jeffrey Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sinan Akçıl Muhterem Nur Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla İran Petrol Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Samsun'da akademisyen kadınlar korosundan konser - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 01:30:57. #1.15#