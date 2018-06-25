Samsun'da AK Parti 5, CHP 2, MHP ve İyi Parti 1'er Vekil Çıkardı

SAMSUN'da kesin olmayan sonuçlara göre 9 milletvekilinden 5'ini AK Parti, 2'sini CHP çıkarırken, MHP ve İYİ Parti de birer milletvekili meclise gönderdi.

Samsun'da yapılan Milletvekilliği Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti yüzde 51.9 oy aldı. CHP yüzde 17.2, MHP 16.4, İYİ Parti ise yüzde 11 oy aldı. Bu sonuçlara göre 9 milletvekilinden 5'ini AK Parti çıkardı. CHP 2, MHP 1 ve İYİ Parti ise 1 milletvekilini meclise gönderdi.

Samsun'dan Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı AK Parti'den, Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu CHP'den, Erhan Usta MHP'den ve Bedri Yaşar ise İYİ Parti'den seçildi.

AHMET DEMİRCAN (AK PARTİ)

1954 yılında Samsun'da doğan Ahmet Demircan, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede Genel Cerrahi İhtisası yaptıktan sonra Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde doktor olarak görev yaptı. 20, 21, 25 ve 26. dönemlerde Samsun milletvekili seçildi. 54. Hükümette Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. Demircan, 19 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Sağlık Bakanı olarak görev yapıyor. İngilizce ve Arapça bilen Demircan evli ve 6 çocuk babası.

YUSUF ZİYA YILMAZ (AK PARTİ)

Yusuf Ziya Yılmaz, 28 Ağustos 1951 tarihinde Samsun'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun'da tamamladıktan sonra, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'ni bitirdi.1975 yılında Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nde Şantiye Makina Mühendisi olarak göreve başladı.1978-1980 yılları arasında Diyarbakır'da askerlik görevini tamamladıktan sonra tekrar Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nde Makina İşletme Mühendisi olarak çalışmaya devam etti. 1983 yılında Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'ne Makina İkmal Baş Mühendisi olarak atandı. 1987 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğüne getirildi.1990 yılında Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne atanan Yusuf Ziya Yılmaz, 1992 yılında Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. 6 yıl Samsun'da Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü görevi yaptıktan sonra, 1998'de İstanbul Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü'ne atandı.1999 yılında Samsun'a hizmet için 23 yıllık görevinden ayrılarak, ilk kez 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden (ANAP) Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yılmaz, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde ikinci (AK Parti'den), 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde de üçüncü kez Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına AK Parti'den seçilmiştir. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yusuf Ziya Yılmaz, eski bir tarih öğretmeni olan Semiha Yılmaz'la evli olup, çiftin çocukları yoktur.

ÇİĞDEM KARAASLAN (AK PARTİ)

1979 yılında doğdu. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünü yüksek şeref öğrencisi olarak bitirdi. Ankara Üniversitesi'nde "Tarihi Kentlerde Kimliksizleşme Sorunu" üzerine yüksek lisans tezini tamamladı. Akademik hayatına Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Bölümünde doktora eğitimi ile devam etmektedir. 10 Nisan 2005'de AK Parti Gençlik Kolları 1. Olağan Büyük Kongresinde AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 11 Kasım 2006 yılında yapılan AK Parti 2. Olağan Büyük Kongresinde Ana Kademe Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Bu görevini üç dönemdir sürdürmekte olup, AK Parti 5.Olağan Büyük Kongresi ile 4. kez MKYK üyeliğine seçilmiştir. 2010 yılından itibaren Genel Merkez Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevine devam eden Karaaslan, bu görevi sırasında dezavantajlı gruplar başta olmak üzere engelliler, ulaşılabilirlik ve çevre konularında hazırlanan çalışmalara katkı sunmuştur. 25. ve 26. Dönem Samsun Milletvekili olan Çiğdem Karaaslan, 5.Olağan Büyük Kongre ile Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Karaaslan, evli ve iki çocuk annesidir.

FUAT KÖKTAŞ (AK PARTİ)

1964 yılında Trabzon'da doğan Fuat Köktaş, ilk-orta öğrenimini Çarşamba Dikbıyık'ta; lise tahsilini Samsun'da tamamladı. Baba adı Ali, anne adı Fatma. Vatani görevini 1985 yılında İstanbul'da yerine getirdi. Askerlik dönüşü ticarete atılan Köktaş, 1994 yılında akaryakıt, nakliyat ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren aile şirketini kurdu. Bir yandan ticari hayatın içerisinde aktif olarak çalışan Köktaş, diğer taraftan çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev almış, Milli Gençlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Siyasi hayatına Refah Partisi ile başladı. Daha sonra 1998 yılında Fazilet Partisi Samsun Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında Ak Parti'nin kuruluşu ile birlikte Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2002 ve 2006 yılları arasında 5 yıl süre ile Ak Parti İl Başkanlığı görevini başarı ile yürüttü. Hayatının her döneminde aksiyoner kişiliği ile tanınan Fuat Köktaş, Samsun'da Nakliyeciler Derneği Kurucu Üyeliği ve Başkanlığı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliği ve Samsun Lojistik Platformu Üyeliği görevlerinde bulundu. İki dönem Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunan Fuat Köktaş, 2008 yılında yapılan Genel Kurulda Samsunspor Kulübü Başkanlığına oybirliği ile seçildi. Akaryakıt, Nakliyat, İnşaat, Maden ve Lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren Köktaş Grup Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerin de AK Parti'den Samsun Milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babası.

ORHAN KIRCALI (AK PARTİ)

Orhan Kırcalı, 16 Ağustos 1968 yılında Samsun Bafra'da dünyaya geldi. Babasının ismi Mustafa, annesinin ismi Emine'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Orhan Kırcalı, serbest avukatlık yaptı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulunda ticaret hukuku ve borçlar hukuku dersleri verdi. Dilekçe Komisyonu Üyesi, Türkiye-Şili Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilen Orhan Kırcalı, evli ve üç çocuk babasıdır.

KEMAL ZEYBEK (CHP)

Kemal Zeybek 1962 yılında Samsun'un Ladik ilçesinde doğdu. Orta ve lise öğrenimini Ladik Akpınar Öğretmen Okulu ve Havza Lisesi'nde tamamlayan Kemal Zeybek, ODTÜ Elektrik Mühendislik Fakültesine 12 Eylül döneminde devam edemedi. 1984 yılında ziraat ve turizm alanında faaliyetlere başladı. Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı ve Meclis Üyeliğinde görevler aldı. SHP Yönetim Kurulları ve İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 11 Haziran 2011 Genel seçimlerde CHP 3. sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Kemal Zeybek evli ve 3 çocuk babası.7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili oldu.

NESLİHAN HANCIOĞLU (CHP)

1963 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini burada tamamladı. Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Akbank da çalışma hayatına başladı. Şekerbank Bafra ve Samsun şubelerinde yönetici olarak çalıştı. 2009 yılında şube müdürlüğü görevinden emekli oldu ve CHP'ye üye oldu. 2010 yılında İlkadım ilçe kadın kolları başkanlığına seçildi. 2011 yılında Samsun İl Yönetim Kurulu üyeliğine ve il sekreterliği görevlerini üstlendi. Daha öncede 3. ve 4 sıradan milletvekili adayı oldu. 2017 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesin de yüksek lisans yaptı. Evli ve iki çocuk annesi.

ERHAN USTA (MHP)

1966 yılında Havza'da doğdu. Havza 25 Mayıs İlkokulu ve İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Aile büyükleri halen Havza'da yaşamaktadır. Memleketiyle ilişkisi hep devam etmiştir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Haziran 1988'de mezun oldu. Mart 1989'da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Kasım 1993'de Planlama Uzmanı oldu. Aralık 1997'de ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası dalında yüksek lisansını birincilikle bitirdi. 57. Hükümet döneminde Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli'nin ekonomi başdanışmanlığını yaptı. Devlet Planlama Teşkilatındaki (yeni ismiyle Kalkınma Bakanlığı) kariyeri Kasım 1999'da Finansman Dairesi Başkanı, Kasım 2001'de Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürü ve Haziran 2009'da Müsteşar Yardımcısı olarak devam etti. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı iken 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi için 10 Şubat 2015'de görevinden ayrıldı. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri, görevi gereği finans, vergi, muhasebe, sağlık, ilaç gibi alanlarda birçok kurul, komisyon ve konseyde başkan ve üye olarak çalıştı. Yaklaşık 26 yıllık bürokrasi hayatında bakanlıklarla ve hükümetlerle en üst düzeyde kesintisiz çalıştı. Kamu gelir ve harcamaları, kamu finansmanı, KİT ve sosyal güvenlik finansmanı; para politikası ve enflasyon; büyüme, ödemeler dengesi, sanayileşme; bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları; mahalli idareler; stratejik planlama ve iç denetim bugüne kadar gerek uzman gerekse yönetici olarak çalıştığı alanlardır. Özellikle son 10 yılda, Kalkınma Planı, orta vadeli programlar ve makroekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürütmüştür. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç kız çocuğu babasıdır.

BEDRİ YAŞAR (İYİ PARTİ)

Bedri Yaşar Gümüşhane Şiran 1961 doğumlu, Ankara Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu Orta Derecede İngilizce biliyor. İnşaat Mühendisi olan Yaşar evli ve 3 çocuk babası.

- Samsun