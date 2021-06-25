Son dakika haberleri! Samsun'da aile kavgasında 1'i polis 2 kişi hastanelik oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Samsun'da aile kavgasında 1'i polis 2 kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Samsun'da aile kavgasında 1'i polis 2 kişi hastanelik oldu Samsun'da aile kavgasına müdahale eden polis memuru yaralanırken, olayda ağabeyi tarafından darp edilen genç kadın da kavgayı ayıran polisin biber gazı sıkması sonucu etkilenerek hastanelik oldu.

Samsun'da aile kavgasında 1'i polis 2 kişi hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da aile kavgasına müdahale eden polis memuru yaralanırken, olayda ağabeyi tarafından darp edilen genç kadın da kavgayı ayıran polisin biber gazı sıkması sonucu etkilenerek hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.D., eşi N.D. ile kız kardeşi T.D.'yi darp etti. Olay polise bildirildi. Olay yerine giden polise direndiği ileri sürülen M.D., polislere zor anlar yaşattı. Polise direnen ve gözaltına alınmak istenilen polis ekipleri ile M.D. arasında yaşanan arbede sırasında bir polis memuru çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Polis biber gazı sıkarak olaya müdahale etti. Takviye ekipleri de gelmesiyle M.D. gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru M.K. ile biber gazından etkilenen T.D adlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! Samsun'da aile kavgasında 1'i polis 2 kişi hastanelik oldu
Son dakika haberleri! Samsun'da aile kavgasında 1'i polis 2 kişi hastanelik oldu
Son dakika haberleri! Samsun'da aile kavgasında 1'i polis 2 kişi hastanelik oldu
Son dakika haberleri! Samsun'da aile kavgasında 1'i polis 2 kişi hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

3. kattan atlayarak ölen genç kızın ağabeyi ve babasından tuhaf savunma! İkisi de farklı konuştu
3. kattan atlayarak ölen genç kızın ağabeyi ve babasından tuhaf savunma! İkisi de farklı konuştu
4 şahıs, bilgisayar mühendisini Bitcoin hesabındaki para için kaçırdı
4 şahıs, bilgisayar mühendisini Bitcoin hesabındaki para için kaçırdı
Yol isteyen sürücüye camdan silah gösteren maganda kamerada
Yol isteyen sürücüye camdan silah gösteren maganda kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Tolga Yüce Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Burak Elmas Mert Müldür Emre Kocadağ Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Samsun'da aile kavgasında 1'i polis 2 kişi hastanelik oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 19:47:29. #1.16#

title