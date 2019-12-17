Samsun'da Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı

17.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:04

Samsun Valisi Osman Kaymak başkanlığında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda kamu kurumları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantı, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Toplantı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan ve 75 maddeden oluşan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı ile valiliklere verilen görev ve sorumlulukların uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasında etkinliğin koordinasyonun artırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Toplantıda aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan kurumların 2019 yılı verileri değerlendirildi, mevcut duruma ilişkin analiz yapıldı, il ve ilçelerdeki Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki olay ve başvuru sayıları, tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için planlanması gereken tedbirler görüşüldü.

Şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili öfke kontrolü gibi önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, üzerlerine düşen sorumlulukların gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

Benzer nitelikteki bir toplantının 20 Aralık Cuma günü tüm ilçelerde kaymakamlar başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: AA