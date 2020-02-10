Samsun'da aile hekimlerine sunum

10.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:47

Samsun'da aile hekimlerine yönelik "Aile Hekimlerinin Serviks Kanserindeki Rolü" ve "Meme ve Kolorektal Kanserlerinin Erken Teşhisinde Aile Hekimlerinin Rolü" adlı sunum gerçekleştirildi.



Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, yeni hastane binasının tanıtım lasmanları kapsamında gerçekleştirdiği programlarının bir yenisini de, Samsun Aile Hekimleri Derneği (SAHED) Başkanı Dr. Orhan Aydoğdu, dernek yönetimi ve üyelerini ağırlayarak yaptı. Büyük Anadolu Hastaneleri Başhekimi ve Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Tuhta'nın açılış konuşmasıyla başlayan program, barkovizyon sunumuyla devam etti. Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Tuhta yaptığı konuşmasında " 'Sağlıkla Güvenle' sloganıyla kendine ilke edinen ve 23 yıl önce açılan hasta ile Samsun'un ilk özel hastanesi olma özelliğini taşıyan Büyük Anadolu Hastanelerimiz, dünya da ve ülkemizde her geçen gün kendini yenileyen sağlık teknolojilerini ve ekipmanlarını bünyesine katarak daha ileri seviyede sağlık hizmeti vermeyi hedefleyerek yoluna devam etmektedir. Bu anlayış içinde hizmet veren yeni hastanemiz ve çalışmalarımız ile birlikte insan sağlığına verdiğimiz önem ve değerin ne kadar üst seviye de olduğunun büyük göstergesidir. Bu akşam davetimize katıldığınız için SAHED ailesine teşekkür ediyorum" dedi.



Aile hekimlerine sunum



Samsun Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Orhan Aydoğdu da bilgilendirici bir programda kendilerini ağırladıklarından ötürü Büyük Anadolu Hastanelerine teşekkür etti. Program da ayrıca, Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, "Aile Hekimlerinin Serviks Kanserindeki Rolü" ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş ise "Meme ve Kolorektal Kanserlerinin Erken Teşhisinde Aile Hekimlerinin Rolü" başlıklı sunumlar gerçekleştirerek aile hekimlerini bilgilendirdiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA