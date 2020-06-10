Samsun'da aile dramı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da aile dramı

Samsun'da düzenli bir geliri olmayan, 8 aylık kira, 4 aylık fatura ve 10 bin TL kredi borçları olan 5 kişilik aile sokakta kalma tehlikesi yaşıyor.

Samsun'da aile dramı
10.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:35

Samsun'da düzenli bir geliri olmayan, 8 aylık kira, 4 aylık fatura ve 10 bin TL kredi borçları olan 5 kişilik aile sokakta kalma tehlikesi yaşıyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Kuzu ailesi geçim zorlukları ile mücadele ediyor. 14 yıldır evli olan Kadir (36) ve Nurgül Kuzu (30) çifti 3, 10 ve 13 yaşlarındaki çocuklarıyla kırık dökük eski eşyalarla dolu bir evde yaşıyor. Kira ödeyemedikleri için bu evden de atılma korkusu yaşıyor.

Ailenin anlattıklarına göre daha önce bir çay ocağında çalışan baba Kadir Kuzu'nun yaklaşık 2 yıldır düzenli bir işi yok. Elinde bir mesleği olmadığı için çağrılan günlük işlere gidip gelebiliyor. İnşaatlarda tuğla ve kum taşıyarak amelelik yapıyor. Korona virüsü nedeniyle 4 aydan beri ise hiçbir iş bulabilmiş değil. Aile 3 ayda bir verilen 400 TL sosyal yardımla geçimini sağlamaya çalışıyor. Çocuklar okula gittiğinde 140 TL bir çocuk yardımı alıyorlar. 8 aylık kira ve 4 aylık fatura borçları ile 4 yıl önce bankadan çektikleri 10 bin TL nedeniyle hacze düşmüş kredileri bulunuyor.

Ailenin evinde ise yeni olan hiçbir eşya yok. Komşuların verdiği eşyalar ve yemeklerle ayakta duruyorlar. Buzdolabı neredeyse boş. Et veya tavuk bulmak şöyle dursun kahvaltılık dahi yok. Yemek masaları kırık. Sandalyelerinin oturma yerleri yok. Çocukların eşyalarını koyacakları bir dolap ders çalışacakları bir masa bulunmuyor. Yemek masası da kırık olduğu için sandalye üzerinde genellikle de yerde çalışıyorlar. Bir kişinin emanet verdiği televizyon ise çatalla çalışıyor. 2 yıldır geçim zorluğu çeken 8 aydan beri ise iyice zor durumda kalan aile son olarak ev sahibinin evden çıkmaları için bir hafta süre vermesi ile mağduriyet yaşıyor. 3 çocukla sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıyalar.

Anne Nurgül Kuzu, "3 çocuk annesiyim. Kiradayım. Eşim yaklaşık 2 yıldır işsiz zor durumdayım. Bazen amelelik yapıyor. En fazla 1 hafta sürüyor. Düzenli bir işi yok. 8 aydır kirayı veremedik. Ev sahibi bize çıkın diyor. Benim de olsa eşimin de olsa çalışırım. Yeter ki iş olsun. Kiram ödensin istiyorum. Faturalarım duruyor. 2 ay da bir 140 TL çocuk parası alıyorum. Onunla geçimimi sağlayamıyorum. 3 ayda bir vakıftan 400 TL yardım veriyorlar. O da çocukların pazarına gidiyor. Yaklaşık 3 ay önce birinci pandemiden yardımın aldım. 3 ay sonra tekrar gittiğimde pandemi yardımından dolayı başka yardım talebinde bulunamayacağım söylendi. 1.5 ay önce babam vefat etti. 5 sene önce de kayınpederim vefat etti. Büyükler olmayınca hiçbir şey olmuyor. Çocuklarımın ihtiyacını alamayınca bir anne olarak kahroluyorum. Canları bazen et ürünleri çekiyor ama alamıyorum. Ben bu kadar zaman çocuklarım için ayakta durdum. Bir kadın olarak sesimi duyurmak istiyorum. Buzdolabım boş. Televizyonu çatalla çalıştırıyorum. Onu da bir başkası verdi zaten. Koltuk deseniz yatılmıyor demirleri üzerinize batıyor. 14 senenin eşyası duruyor. Sokakta kalmak istemiyoruz" dedi.

"Bu aileye de sahip çıkalım"

Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Çağlar Işık, "Mahallemize ilişkin mağdur, dul, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz var. Bu ailelerimize ilişkin neler yapabiliriz diyerek göreve başladığım 1,5 yıldan bu yana elimizden gelen fedakarlığı gösteriyoruz. Kuzu ailesi de muhtar olduğum günden bugüne bildiğim tanıdığım bir ailedir. 3 çocukları olan, eşinin serbest bir iş yaptığı ve şu anda işsiz olduğu kirada oturan bir ailedir. Ben de elimden geldiğince yardımlar yapmaya çalıştım. Gerek kumanya gerek market kartları gerek maddiyat anlamında. Ancak bu da belli bir ölçüde olabiliyor. O yüzden gücü yeten insanlarımızdan, kurum kuruluşlarımızdan, iş adamlarımızdan bu gibi ailelerin muhtarlıklar aracılığıyla önemsenmesini ve sahip çıkılmasını istiyorum. Her çocuk birer fidandır. Bizim bunları yeşertmemiz gerekmektedir. Bu aileye de sahip çıkalım diyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Haber
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
Cadde ortasında komşusunu defalarca bıçakladı! Tüyler ürperten o an kamerada
Cadde ortasında komşusunu defalarca bıçakladı! Tüyler ürperten o an kamerada
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik yapıyorum
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik...
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs bulaştırıyor
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs...
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Engin Altay Leyla Güven Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Simge Sağın Şeyma Subaşı Yasmin Erbil
Spor Okan Buruk Metin Oktay Lionel Messi Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Samsun'da aile dramı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 11:20:34. #1.14#
title