Samsun'da aidatlarını ödemeyen 34 doktora icra
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Samsun'da aidatlarını ödemeyen 34 doktora icra

Samsun'da aidatlarını ödemeyen 34 doktora icra
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun Tabip Odası tarafından 5 yılı aşkın bir süredir odaya aidatlarını ödemeyen 34 doktora icra gönderildi.

Samsun Tabip Odası tarafından 5 yılı aşkın bir süredir odaya aidatlarını ödemeyen 34 doktora icra gönderildi.

Samsun'da tabip odasına 5 yılı aşkın bir süredir aidat ödemeyen doktorlara borçlarını ödemeleri konusunda uyarı mesajları, mektuplar ve iadeli taahhütlü mektuplar gönderilmesine rağmen sonuç alınamayınca icra takibi başlatıldı.

5 yılı aşkın süredir odaya borçlarını ödemeyen doktorlara gerekli uyarıların yapılmasından sonra icra gönderildiğinin altını çizen Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Neslihan Furtun, "Meslek odaları bir kamu kamu kurumudur ve üyelerin yapması gereken 2 önemli şey vardır. Birincisi aidatlarını ödemek, ikincisi de odanın faaliyetlerine katılmaktır. Uzun yıllar borcu olan, 5 yılı aşkın süredir borcu olanlara uyarı mesajları, mektuplar, 4 tane başkan mektubu ve ayrıca iadeli taahhütlü avukatımızdan gelen, 'Borcunuz bulunmaktadır, bu konuda gereğinin yapılması, yapılmazsa yasal işlem yapılacaktır' şeklindeki tüm uyarılarımıza cevap vermeyen uzun yıllar borcu olan arkadaşlarımıza mecburen icra işlemi başlatmak zorunda kaldık. Bu bir kamu borcudur. Bizim de bunu alma, tahsil etme yükümlülüğümüz vardır. Biz de görevimizi yaptık" dedi.

"34 üyemize icra kağıdı gitti"

34 doktora icra gönderildiğini ifade eden Dr. Funda Neslihan Furtun, "Mektuplar peyderpey yollandı ama uzun zamandır borcu olan üye sayısı bir hayli fazla. Şu anda 34 üyemize icra kağıdı gitti. 5 yılı aşkın borcu olan arkadaşlarımıza yolladık. Maksimum borçlu meblağ 1500-2 bin TL civarındadır. Bu 10 yılı aşkın süredir ödenmemiş borçlardır. Aidat ücretlerimiz diğer meslek odalarından daha düşüktür. Şu anda zam almış haliyle uzmanların 500 TL civarında aidat ücreti var. Kamuda çalışan doktor arkadaşların ise 300 TL civarında bir aidatı var. Bu binli rakamlı borçlar da 5 yılı aşkın borçları olan arkadaşlarımızdır" diye konuştu.

"İcraya vereceğimizi söyledik, bunu yapmak durumundaydık"

Gerekli uyarılarla birlikte icraya vereceklerini de ilettiklerini dile getiren Furtun, şunları söyledi:

"İcra öncesi çok sayıda işlem ve uyarılarda bulunduk. 'İcraya vereceğiz' lafını da söyledik. Bunu yapmak durumundaydık. Avukatlık ücreti, harç parası, icra işlem masrafları bunlar bize ait masraflar değil. Bu, hukuk sisteminin aldığı paralar. Bunun oda ile bir alakası yok. O işlemi başlatınca mecburen ödenmesi gereken paralar. Arkadaşlarımız keşke bu uyarılar geldiğinde borçlarını ödemiş olsalardı da bunu yapmak zorunda kalmasaydık. Meslek odaları meslektaşlarının haklarını savunmaya çalışır. Bunu savunurken de üyesi olan arkadaşlarımızın yapmak zorunda olduğu yükümlülükler vardır. Oranın bir maddi döngüsü vardır, çalışanı vardır, gideri vardır. Odanın bunu karşılayabilmesi gerekir. Bu da ancak aidatlarla olur. Başka bir geliri yoktur. Bunu yapmak zorundadır. Aidatlarını toplamak zorundadır. Bu da bir görevdir."

30 gün içinde ödeyenlerden gecikme faizi alınmayacak

34 doktora gönderilen icra kağıdında, "Samsun Tabip Odası'nın tüm hizmet ve çalışmaları için ihtiyaç duyulan kaynak, üye aidatlarından sağlanmaktadır. Bilindiği üzere 'oda üye aidatları' her yıl Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından belirlenmektedir. Aidatın ait olduğu yıl içinde ödenmesi ve gecikme halinde yasal faiz uygulanması gerekmektedir. Her üyenin aidatını ödemesi, ödenmeyen aidatların tahsil edilmesi yasal bir zorunluluktur. Üyeliğinizle ilgili dosyanızın incelenmesinden, 2021 yılı dahil olmak üzere toplam (üyenin aidat borcu) aidat borcunuzun olduğu tespit edilmiştir. Bu borcunuzu işbu yazının tarafınıza tebliğini takip eden otuz (30) gün içinde ödemeniz halinde gecikme faizi alınmayacaktır. Aksi halde 6023 sayılı Yasa'nın 51. maddesine göre yasal zorunluluk nedeniyle istemeden de olsa icra işlemi yapılacağı, yasal takibe geçilmesi halinde gecikme faizi, takip harç ve masraflarının da tarafınıza yükleneceğini, bu takdirde borcunuzun daha da artacağını bilgilerinize ihtar ederiz" ifadeleri yer aldı.

İcra giden doktorlardan ulaşılan kişiler ise açıklama yapmak istemedi. - SAMSUN

Samsun'da aidatlarını ödemeyen 34 doktora icra
Samsun'da aidatlarını ödemeyen 34 doktora icra
Samsun'da aidatlarını ödemeyen 34 doktora icra
Samsun'da aidatlarını ödemeyen 34 doktora icra
Samsun'da aidatlarını ödemeyen 34 doktora icra

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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