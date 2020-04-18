Samsun'da ahırda tabancayla vurulmuş halde bulunan çocuk hayatını kaybetti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Samsun'da ahırda tabancayla vurulmuş halde bulunan çocuk hayatını kaybetti - Haber
Armutlu, Samsun, 3. Sayfa

Samsun'da ahırda tabancayla vurulmuş halde bulunan çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da ahırda tabancayla vurulmuş halde bulunan 14 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

18.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:45
Samsun'da ahırda tabancayla vurulmuş halde bulunan çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da ahırda tabancayla vurulmuş halde bulunan 14 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Rüzgar Armutlu, büyükbaş hayvanları bağladıkları ahırda ailesi tarafından kafasından silahlı vurulmuş halde bulundu. Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rüzgar Armutlu ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Armutlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Rüzgar Armutlu'nun kazara mı kendini vurduğu yoksa başkası tarafından mı vurulduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi Haber
Yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi
Ebru'nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı Haber
Ebru'nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haber
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Falcao transferinden vazgeçmiyorlar! İki katını teklif edecekler Haber
Falcao transferinden vazgeçmiyorlar! İki katını teklif edecekler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haber
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu kebapçılarda aldı Haber
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu kebapçılarda aldı
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor
ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi
ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti
Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti
Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı
Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz
Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut...
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Erdoğan, '45 günde bitireceğiz' dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi
Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü
İmamoğlu'na 'Seni paramparça edeceğim' diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları
Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Süleyman Soylu Mustafa Şentop Cemal Enginyurt Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kutsi Hadise Ümit Besen Rafet El Roman
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu Anderson Talisca
Daha Fazla İlaç Nisan Lenfoma Beşiktaş
Şu an buradasınız: Samsun'da ahırda tabancayla vurulmuş halde bulunan çocuk hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 16:26:04. #1.14#
title