Samsun'da ahırda kurutulmaya bırakılmış 7 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
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Samsun'da ahırda kurutulmaya bırakılmış 7 kilogram esrar ele geçirildi

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da ahırda kurutulmaya bırakılmış 7 kilogram esrar ele geçirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

SALIPAZARI, SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Salıpazarı ilçesi Gökçebaşı Mahallesi'nde şüpheli Ö.Ç'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeğin yardımıyla arama yaptı.

Aramalarda, ahırda kurutulmaya bırakılmış 7 kilo 160 gram kubar esrar, 72 kök kelle kısımları alınmış ve kubar esrar elde edilmiş Hint keneviri, 7 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli Ö.Ç, Çarşamba ilçesi Sığırtmaç Mahallesi'nde çalıştığı yol yapım şantiyesinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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