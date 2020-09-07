Samsun'da ağustos ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında 250 şüpheli yakalandı
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Samsun'da ağustos ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında 250 şüpheli yakalandı

Samsun'da ağustos ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 250 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da ağustos ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında 250 şüpheli yakalandı
07.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 07.09.2020 18:14

Samsun'da ağustos ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 250 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 01 Ağustos - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulama ve denetimler yapıldığı belirtildi.

Uygulama ve denetimlerde, 27 kilo 272 gram eroin, 17 kilo 445 gram esrar, 16 kilo 636 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 453 sentetik hap, 1041 kök kenevir, 111,25 gram metamfetamin, 19 ekstazi ve 2,41 gram kokain ele geçirildi.

Ekiplerce gerçekleştirilen 189 operasyonda 250 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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