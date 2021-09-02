Samsun'da ağustos ayında yapılan operasyonlarda 305 aranan şahıs yakalandı

Samsun'da jandarma ekiplerince, ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda 305 aranan şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekiplerince, ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda 305 aranan şahıs gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 01 Ağustos - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı tarafından Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulama ve denetimler yapıldığı belirtildi.

Kovid-19 denetimlerinde 96 bin 102 kişinin HES Kodu sorgulaması yapılarak, tedbirleri ihlal eden 4 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Ekiplerce gerçekleştirilen 9 bin 597 filyasyon denetiminde karantinayı ihlal eden bir kişiye cezai işlem uygulandı.

Asayiş Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarca 102 bin 086 kişi ve 34 bin 223 aracın sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 305 aranan şahıs yakalandı. Operasyonlarda, 26 tabanca, 457 tabanca fişeği, 18 av tüfeği ve 7 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince ise FETÖ/PDY yönelik soruşturmada kapsamında 2 şüpheli ve bir DHKP/C şüphelisi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen 90 operasyonunda, 114 kişi hakkında adli işlem uygulandı. Operasyonlarda, 500 gram toz esrar, 58 kilo 693 gram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök uyuşturucu bitkisi, 442 sentetik hap, 7 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 32 kök kenevir bitkisi, 970 sikke ve 53 litre sahte içki bulundu.

Trafik Şubesi ekiplerince 34 bin 681 araç sürücüsü kontrol edildiği uygulamalarda, 1284 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden, 277 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan, 118 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 80 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 15 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 140 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 654 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek