Samsun'da Ağaçtan Düşen Kişi Öldü
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Esatçiftliği Mahallesi Sereyanı mevkisinde ceviz toplamak için ağaca çıkan 69 yaşındaki Hüseyin Aydoğan, dengesini kaybederek düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan Aydoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.