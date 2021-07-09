Samsun'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ercan Menteşoğlu idaresindeki 55 ABH 329 plakalı otomobil, fakülte kavşağında refüjde bulunan ağaca çarptı.
Yaralanan Menteşoğlu, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman