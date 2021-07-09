Samsun'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Samsun'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ercan Menteşoğlu idaresindeki 55 ABH 329 plakalı otomobil, fakülte kavşağında refüjde bulunan ağaca çarptı.

Yaralanan Menteşoğlu, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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