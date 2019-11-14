Samsun'da Afganistan uyruklu cezaevi firarisi yakalandı

14.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:50

Samsun'da Afganistan uyruklu cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan ve üzerinde nüfus cüzdanı bulunmayan kişi gözaltına alındı.

Parmak izi uygulamasında, bu kişinin Afganistan uyruklu Behzad Caferi olduğu tespit edildi.

Caferi'nin, İstanbul'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası olduğu, sevk edildiği Samsun'daki açık cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Türkiye'ye İran üzerinden kaçak yollarla girdiği öğrenilen Caferi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA