Samsun'da Afet Yönetim Merkezi 7/24 Çalışacak

Ordu'da yaşanan sel felaketinin ardından Samsun'da da Vali Osman Kaymak'ın talimatıyla Afet Yönetim Merkezi'nin 7/24 esasına göre çalışmaya başladığı bildirildi.

Valilik, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi Şube Müdürü Kıvanç Çalışkan'ın, heyelan duyarlılık haritaları hakkında Vali Kaymak'a bilgi verdiği belirtildi.

Kaymak'ın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yönetim Merkezi'nde toplantı yaparak, Meteoroloji Samsun Bölge Müdürü Yücel Yüce'den Samsun'da da meydana gelen ve gelebilecek olan yağışlarla ilgili genel bilgi aldığı aktarılan açıklamada, "Valimiz Sayın Omsan Kaymak'ın talimatıyla Afet Yönetim Merkezi 7/24 esasına göre 21.00 itibariyle çalışmalarına başladı. Meteoroloji Samsun Bölge Müdürü Yücel Yüce, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yönetim Merkezi'nde Meteoroloji Mobil Uygulama üzerinden mevcut hava durumu hakkında valimiz sayın Osman Kaymak'a bilgi verdi." ifadeleri kullanıldı.