Samsun'da adliyenin kadın personeline yönelik konser
AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele yönelik konser düzenlendi.
SAMSUN (AA) - Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele yönelik konser düzenlendi.
Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, adliyenin kadın personeli koktelyde buluştu.
Programda Büyükşehir Belediyesi Şehir Orkestrası, Türk Sanat Müziği Konseri verdi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Turgut Türkmen, Ankara'daki programlarından dolayı etkinliğe katılamayan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın selamını ileterek, personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
AA / Recep Bilek - Güncel