Samsun'da adliyede çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Samsun'da adliyede çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Haber

Samsun'da adliyede çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Samsun'da adliye bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

21.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:42
Samsun'da adliyede çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

'da adliye bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, P.P. (16), Samsun Adalet Sarayı çıkışında karşılaştığı, yengesiyle birlikte yaşayan Vural K. (55) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine P.P, bıçakla Vural K'yi kolundan yaraladı.

Olay yerinden kaçan P.P, adliyede görevli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Vural K. ise 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler