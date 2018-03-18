Samsun'da Add'den Fener Alayı Yürüyüşü

SAMSUN'da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi tarafından '18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü' nedeniyle fener alayı düzenlendi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanlığı tarafından '18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü' nedeniyle 'Çanakkale Zafer,' adlı fener alayı düzenlendi. İlkadım İlçesi'ndeki DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde toplanan, yaklaşık 250 kişilik grup, yürüyüşe geçti. Ellerindeki meşale ve Türk bayraklarıyla yürüyen grup 'Atatürk gençliği görev başında' ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz', şeklinde slogan attı. İstiklal Caddesi'nden geçen grup, yürüyüşünü Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı'nda tamamladı.

- Samsun