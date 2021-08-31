SAMSUN'DA AÇIK YARALARA 'LARVA' TEDAVİSİ

SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Polikliniği'nde larva tedavisine de başlandı.

SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Polikliniği'nde larva tedavisine de başlandı. Larvalar açık yaraya yerleştiriliyor, dokunun iyileşip bölgenin kesilmesi önleniyor. Larva tedavisi, diyabet veya yanık yarası olan hastalara uygulanıyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi'nde (GETAT) binlerce yıllık tedavi yöntemleri, pek çok hastaya uygulanıyor. Birçok farklı alan bulunan merkezde tedaviler, uzman hekimlerce uygulanıyor. Apiterapi, akupunktur, fitoterapi, ozon tedavisi, mezoterapi, kupa ve hacamat uygulamalarının yapıldığı merkezde şimdi de larva tedavisine başlandı. Bu yöntemle ölü doku larvalar tarafından ortadan kaldırılıyor ve temiz bir doku tabakasının oluşması bekleniyor.

Merkezde birçok uygulamanın yapıldığını belirten Başhekim Doç. Dr. Ersin Köksal Bunlardan bazıları sülük tedavisi, ozon tedavisi, fitoterapi, apiterapi, akupunktur ve kronik yaralarda kullanılan larva tedavisi. Larva tedavisi de ölü dokuları temizleyerek yaranın daha çabuk iyileşmesinin sağlıyor. Türkiye'de toplam 8 kamu kurumunda, Samsun'da ise sadece bizim hastanemizde uygulanıyor. Bu uygulamalar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen yönetmelikler dahilinde uzman hekimler gözetiminde yapılıyor diye konuştu.

'3 GÜN BOYUNCA UYGULANIYOR'

Larva tedavisinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp başlığı altında yapıldığını hatırlatan GETAT asistan doktorlarından Gülşah Bal, Halk arasında larva uygulaması olarak bilinir; magoterapi olarak adlandırılır. Sinek larvalarının tedavide kullanıldığı bir yöntemdir. Diyabetik yaralarda, ülserlerde kullanılıyor. Sinek larvalarının dokunun derinlerine nüfuz edebilmesi adına küçük kesikler atıyoruz. Sonra bu bölgeye larvaları yerleştiriyoruz. Bu larvalar 3 gün kalıyor ve temiz bir doku hattı oluşturuyor dedi.

'LARVALAR, İSTANBUL'DAN GELİYOR'

Larvaların temininin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden sağlandığını belirten GETAT asistan doktorlarından Dr. Gamze İmamoğlu ise uygun görülen hastalarda, haftada bir gün gelecek şekilde tedavinin uygulandığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı