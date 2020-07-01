Samsun'da açık sahne etkinlikleri bugün başlıyor Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Ömer İdris Akdin, açık sahne yaz etkinliklerinin bugün başlayacağını bildirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Ömer İdris Akdin, açık sahne yaz etkinliklerinin bugün başlayacağını bildirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır kapalı olan sinema ve tiyatrolar, 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre seyircilere kapılarını yeniden açıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek açık sahne yaz etkinlikleri kapsamında tiyatrodan şiir dinletisine, şehir orkestrasından halk dansları topluluğuna kadar birçok gösteri yaz boyunca devam edecek.

Etkinlikler, çarşamba ve cumartesi günleri saat 20.00'de başlayacak.

Akdin, gösterilerin Atakum Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Birçok sanat topluluğunun gösterisinin yaz boyunca devam edeceğini aktaran Akdin, "Yarın Halk Dansları Topluluğu Trabzon Yöresi ve Kafkas Halk Dansları gösterisi ile konservatuvarımız şehir orkestrası karma müzik dinletisiyle vatandaşlarımız keyifli dakikalar geçirecek. Tüm halkımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA