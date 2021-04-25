Samsun'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler
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Samsun'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler

Samsun'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepkiler
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Vali Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, açıklamayı kınadığını vurgulayarak "1915 olaylarıyla ilgili Ermeni lobilerine boyun eğerek, her sene tekrarlanan iftiraya sahip çıkan ABD yönetimini kınıyorum. ABD Başkanının yaptığı açıklamanın milletimiz nezdinde ve tarihi gerçekler karşısında hiçbir değeri yoktur." ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Demir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözlerin tarihi değiştiremeyeceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bizim milletimizden öğrenilmesi gereken ilk değer, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturudur. Tarihleri soykırım ve ırkçılık ile dolu ABD'nin başkanı Biden'ın 'Ermeni Soykırımı' tabirini kullanmasını lanetliyor, kesinlikle reddediyoruz."

Başkan Demir, ABD'nin soykırımlarını gösteren bir tablo da paylaştı.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihi gerçeklerin çarpıtıldığını belirtti.

"Şanlı bir tarihe sahip hoşgörü abidesi necip Türk milletini tipik bir batılı uygulama olan soykırımla itham etmek Batılı ülkelerin yaptıkları soykırımları örtmek için tarihi gerçekleri çarpıtmaktır." ifadesinde bulunan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle ABD Başkanının açıklamasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Amerika kıtasının zorbalık ve barbarlıkla ele geçirilerek Kızılderililer'in katledildiği gerçeği açıkça ortadayken bugün Amerikan başkanının siyasi şov amaçlı olarak sözde Ermeni soykırımından bahsetmesi tam bir ikiyüzlülük ve aymazlık örneğidir. Bartolome de las Casas (1474-1566) Amerika kıtasının ele geçirilmesi sürecinde Batılı güçlerin Kızılderililer'i katlederken sırf kendileri için eğlence olsun diye onların ellerini, burunlarını ve kulaklarını kestiklerine bizzat şahit olduğunu yazmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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