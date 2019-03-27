Samsun'da 970 Bin 988 Seçmen Sandığa Gidecek

Samsun'da 970 bin 988 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Samsunlular, büyükşehir belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

5 yılda 64 bin 57 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Samsun'da 970 bin 988 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Samsun'daki seçmen sayısı 64 bin 57 arttı.

Samsun'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre 46 azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 3 bin 527 sandık bulunurken, bu seçimlerde 3 bin 481 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen İlkadım'da

Samsun'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe İlkadım. 233 bin 87 kayıtlı seçmenin bulunduğu İlkadım'da 710 sandık kurulacak.

İlkadım'dan sonra ikinci sırada 426 sandık ve 138 bin 261 seçmenle Atakum, üçüncü sırada da 388 sandık ve 109 bin 857 seçmenle Bafra geliyor.

28 sandık ve 6 bin 765 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Yakakent'te olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Alaçam 93 20 bin 611

Asarcık 56 12 bin 452

Atakum 426 138 bin 261

Ayvacık 65 16 bin 469

Bafra 388 109 bin 857

Canik 224 68 bin 370

Çarşamba 366 101 bin 689

Havza 149 31 bin 238

İlkadım 710 233 bin 87

Kavak 109 17 bin 106

Ladik 81 13 bin 867

Salıpazarı 75 17 bin 935

Tekkeköy 143 39 bin 174

Terme 215 57 bin 187

Vezirköprü 276 66 bin 866

Yakakent 28 6 bin 765

19 Mayıs 77 20 bin 054

Kaynak: AA