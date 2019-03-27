Samsun'da 970 Bin 988 Seçmen Sandığa Gidecek
Samsun'da 970 bin 988 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
Samsun'da 970 bin 988 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Samsunlular, büyükşehir belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
5 yılda 64 bin 57 yeni seçmen
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Samsun'da 970 bin 988 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Samsun'daki seçmen sayısı 64 bin 57 arttı.
Samsun'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre 46 azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 3 bin 527 sandık bulunurken, bu seçimlerde 3 bin 481 sandık kurulacak.
- En fazla seçmen İlkadım'da
Samsun'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe İlkadım. 233 bin 87 kayıtlı seçmenin bulunduğu İlkadım'da 710 sandık kurulacak.
İlkadım'dan sonra ikinci sırada 426 sandık ve 138 bin 261 seçmenle Atakum, üçüncü sırada da 388 sandık ve 109 bin 857 seçmenle Bafra geliyor.
28 sandık ve 6 bin 765 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Yakakent'te olacak.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:
Alaçam 93 20 bin 611
Asarcık 56 12 bin 452
Atakum 426 138 bin 261
Ayvacık 65 16 bin 469
Bafra 388 109 bin 857
Canik 224 68 bin 370
Çarşamba 366 101 bin 689
Havza 149 31 bin 238
İlkadım 710 233 bin 87
Kavak 109 17 bin 106
Ladik 81 13 bin 867
Salıpazarı 75 17 bin 935
Tekkeköy 143 39 bin 174
Terme 215 57 bin 187
Vezirköprü 276 66 bin 866
Yakakent 28 6 bin 765
19 Mayıs 77 20 bin 054