Samsun'da 97 kök Hint keneviri ele geçirildi
Samsun'un Ayvacık ilçesinde 97 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde 97 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Döngel Mahallesi'nde oturan O.D'nin (62) evine operasyon düzenledi.
Ekipler, yaptıkları aramada 97 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün