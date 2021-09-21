Samsun'da 92 metrelik Karacaören Şelalesi cam seyir terasından izlenecek

SALIPAZARI (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 92 metre uzunluğunda, 13 şelaleden oluşan Karacaören Şelalesi cam seyir terası üzerinden izlenecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, yaptığı açıklamada, 92 metre uzunluğundaki Karadeniz Bölgesi'nin en uzun şelalelerinden olan Karacaören Şelalesi'nin zirvesine çelik konstrüksiyonlu cam seyir platformu yapacaklarını belirtti.

Karacaören Şelalesi'ni cam seyir terasıyla tanıtmayı ve turizme kazandırmayı amaçladıklarını belirten Demir, "179 metrekarelik çelik konstrüksiyonlu cam seyir terası platformunun yapımıyla ilgili ihale sürecini başlattık. Turizmde yeni bir cazibe merkezi oluşturmayı hedeflediğimiz şelaleye cam platformu, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) desteğiyle inşa edeceğiz. Cam teras 18 ayda tamamlanacak. Çevresinde kayın, kızılağaç, gürgen, kestane ve taflan gibi ağaçlarla kaplı ormanlık alan içinden süzülen ve güzelliğiyle göz kamaştıran Karacaören Şelalesi'nin, cam seyir terası ile yerli ve yabancı ziyaretçi sayısını artıracağız." ifadelerini kullandı.

Hedefte sosyal medya fenomenleri de var

Demir, cam seyir terasının, şelalenin tanıtılmasına çok büyük katkı vereceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Karacaören Şelalesi, Salıpazarı turizmi açısından hazır bir destinasyon. Doğaseverler, adrenalin tutkunları ve sosyal medya fenomenleri için yapmamız gereken tek şey, suyun akışa geçtiği noktada cam seyir teras yapmak. Bu projemizi hazırlayarak DOKAP'a sunduk. Kabul edilip bütçesi oluşturuldu. Şu an ise ihale aşamasında. İhalesinin yapılmasının ardından yüklenici firma hazırlıklarını tamamlayarak platform kurulumu başlayacak. 2022 yılı sonuna kadar bitirip hizmete açmayı planlıyoruz."

Cam teras sayesinde Karacaören Şelalesi'nin Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçeleri için yeni bir cazibe merkezi olacağını vurgulayan Demir, şelale ve çevresinin doyumsuz güzelliğini yerli ve yabancı turistlerin kuş bakışı izleyeceklerini aktardı.