Samsun'da 900 yataklı şehir hastanesinin yer teslimi yapıldı
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Samsun'da 900 yataklı şehir hastanesinin yer teslimi yapıldı

14.11.2020 12:51 | Son Güncelleme: 14.11.2020 12:55
Samsun'da 900 yataklı şehir hastanesinin yer teslimi yapıldı

Sağlık Bakanlığınca, 234 bin metrekare araziye inşa edilecek 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesinin yer tesliminin yapıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığınca, 234 bin metrekare araziye inşa edilecek 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesinin yer tesliminin yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde inşa edilecek şehir hastanesinin ihalesinin tamamlandığını ve yer tesliminin yapıldığını belirtti.

Hastanenin 234 bin metrekare arazi üzerine kurulacağını aktaran Oruç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önemli sağlık merkezlerinden biri olan ilimiz, hızlanacak sağlık turizmi çalışmalarıyla çevre ülkelere de sağlık hizmeti sunan bölgesel bir sağlık merkezi haline gelecek. Bünyesinde genel tedavi üniteleri dışında onkoloji merkezi, organ ve doku nakli merkezi, kalp damar cerrahisi ve göğüs hastalıkları merkezi, nükleer tıp merkezi, genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, inme ve yanık merkezleri gibi birçok farklı üniteyi barındıracak. Samsun için bir gurur kaynağı ve sağlık hizmetinin ülkemizde nereden nereye geldiğinin bir göstergesi olacak."

Oruç, bu önemli sağlık yatırımını kente kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve sürecin ilk gününden itibaren tüm aşamalarında desteğini esirgemeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek, hastanenin bölge insanına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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