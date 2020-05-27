Samsun'da 9 yeni vaka saptandı, filyasyon çalışması başlatıldı
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Samsun'da 9 yeni vaka saptandı, filyasyon çalışması başlatıldı

SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, 9 yeni pozitif vaka tespit edildi.

Samsun'da 9 yeni vaka saptandı, filyasyon çalışması başlatıldı
27.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:28

SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, 9 yeni pozitif vaka tespit edildi. Kentte filyasyon taraması çalışmaları başlatıldı. 

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı ve sosyal mesafe vurgusu yapıldı. Açıklamada, "Ramazan Bayramı süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde ilimizde maalesef 9 yeni pozitif vaka tespit edilmiş olup, temaslı oldukları kişilere yönelik filyasyon çalışmaları devam etmektedir. Virüs hala aramızda ve normalleşme adımlarının atıldığı bu süreç, asla rehavete neden olmamalı. Kontrollü sosyal hayatın gereği olarak maske kullanımına, sosyal mesafeye dikkat etmeye, hijyen kurallarına uymaya ve kabalık ortamlardan uzak durmaya hassasiyet gösterelim" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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