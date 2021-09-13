Samsun'da 9. Ufka Yolculuk yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi - Haberler
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Samsun'da 9. Ufka Yolculuk yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi

AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Samsun'da 9. Ufka Yolculuk yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi

Server Gençlik Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle çevrim içi düzenlenen "sağlıklı yaşam" temalı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Server Gençlik Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle çevrim içi düzenlenen "sağlıklı yaşam" temalı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Server Yaşam Vakfı tarafından tüm Türkiye'de, Samsun'da da Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından organize edilen, Sağlıklı Yaşam konulu 9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Samsun il ödül töreni Atakum Çobanlı İskelesi'nde yapıldı.

Ödül törenine katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Sağlıklı Yaşam" konusuyla düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nı önemsediklerini dile getirdi.

Dağlı, "Bu proje öncelikle kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor, nitelikli okumayı öğretiyor ve gençlerimizi hayata hazırlama anlamında faydalı bilgiler veriyor. Bizler de geleceğimizin teminatı yavrularımız için bu tür çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bu güzel projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri, öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Osman Doğan ise Ufka Yolculuk Yarışması'nın topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladığını bildirdi.

Doğan, "Güzel bir geleceğin, iyi niyetli, insaf sahibi, güzel ahlaklı, temiz kalpli ve doğru düşünen gençler yetiştirmekle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu seneki 9. Ufka Yolculuk 'Sağlıklı Yaşam' konulu yarışma ile bugün ve yarın için sağlıklı, güçlü nesillerin yetişmesinde pay sahibi olmayı ve çocuklarımızda doğru kaynaktan doğru bilgilerle farkındalık oluşturmayı amaçlamaktayız." diye konuştu.

İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde yapılan yarışmada ilk 15'e giren öğrencilere ödülleri Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu ve AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdülkadir Köstek tarafından takdim edildi.

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Samsun'da 9. Ufka Yolculuk yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi - Haberler
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