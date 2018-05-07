Samsun'da 9 Kişide Uyuşturucu Hap Ele Geçti

Samsun'da park, bahçe ve sokaklarda uygulama yapan narkotik polisi, 9 kişinin üzerinde uyuşturucu hap ve esrar, 1 kişinin üzerinde de silah ele geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde park, bahçe ve sokaklarda uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 9 kişinin üzerinde 27 adet uyuşturucu etkisi doğuran Lyrica hap ve yaklaşık 50 gram esrar, 1 kişinin üzerinde de 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan denetimlerde uyuşturucu suçundan aranan 1 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN