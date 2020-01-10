Samsun'da 9 hırsızlık olayına karışan şahıs yakalandı

10.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:38

Samsun'da 9 ayrı hırsızlık olayına karışıp yaklaşık 165 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde 2 Kasım 2019 ile 30 Aralık 2019 tarihlerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 9 ayrı iş yerinden ve evden yaklaşık 165 bin lira değerinde çeşitli marka ve modellerde televizyon, laptop, maktap, şarjlı vidalama aleti, lazer terazi, çeşitli markalarda parfüm, çok sayıda musluk ile batarya, çeşitli ziynet eşyaları ile kol saatleri, antika ve hurda bakır ile bakır kablolar çalındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, olayla ilgili 37 yaşındaki Ü.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısla birlikte çalıntı 4 adet parfüm, 2 adet roll on ve 3 adet krem kozmetik malzeme, 7 adet kol saati, çok sayıda çeşitli takı eşyası, çeşitli markalarda 5 adet matkap ve vidalama aleti ile bunlara ait şarj makineleri ve uçlar, 38 parça bakır süs eşyası ve 23 parça gümüş renk süs eşyası, 3 adet farklı boyutlarda plazma tv, 1 adet laptop, 2 adet ütü, 1 adet dijital fotoğraf makinesi, 1 adet ankastre fırın ve davlumbaz ile çeşitli küçük elektronik aletler ele geçirildi.



Polisteki sorgusu tamamlanan Ü.A., bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA